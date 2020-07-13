Levent Kartop: Oyuncularımız inandılar bu davaya
Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Denizlispor'da teknik sorumlu Levent Kartop maç sonu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartop, "Geçen haftada şampiyonluğa oynayan Başakşehir'e karşı oynadık ve iyi mücadele ettik ama sonuca yansıtamamıştık. Bugün daha da üstüne koyarak oynadığımızı düşünüyorum. Tabi Trabzonspor'da güçlü bir takım. Oyuna giren arkadaşlarımız olsun hepsi inandılar bu davaya. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
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