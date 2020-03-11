Lemina'dan derbi yorumu
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina takım olarak üst düzey futbol oynadıklarını ve bunu Beşiktaş derbisinde de sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.
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