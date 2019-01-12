Leipzig 1-1 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ
Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
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