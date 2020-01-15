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Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı film olacak.

"Ordinaryüs" lakaplı efsane futbolcunun torunu Özcan Katmer, 13 Ocak 2012'de vefat eden dedesi Lefter'in hayatının sinema filmi yapılacağını söyledi.

Katmer, filmin sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de çok önemli bir yapım olacağını belirtti.

Projenin henüz çok yeni olduğunu dile getiren Özcan Katmer, "Aile içinde konuştuk ve pozitif karşılandı. Anneannem hayattayken onun da bu filmi görmesini arzu ediyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. 2022, 2023 gibi bitmesini planlıyoruz. Kulüple henüz bir görüşmemiz olmadı ama kulübün desteği olmadan bu iş olmaz. Onların desteği çok mühim. Başkan Ali Koç'un da bu konuda pozitif olacağını düşünüyorum. Bizi her zaman desteklemiştir. Bizim camiamız da kadirşinastır." dedi.

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15 Ocak 2020 , Çarşamba
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