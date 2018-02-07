Tottenham ve Liverpool arasında oynanan U-23 müsabakasında Liverpool'un 29 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Adam Lallana'nın yaptığı hareket Avrupa'da gündem oldu. Lallana, bir hava topu mücadelesi sonrası 19 yaşındaki Tottenham kaptanı George Marsh’a saldırması büyük tepki topladı. İşte o anlar...