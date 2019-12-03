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Kruse ve Muriç 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Kruse ve Muriç'in Göztepe karşısında sergilediği futbol, teknik heyeti sevindirdi... İki futbolcunun geri dönüşüyle Gençlerbirliği maçından galibiyet bekleniyor.

Fenerbahçe hücumda Kruse-Muriç ikilisinin dönüşünü bekliyor...

Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse, uzun süren sakatlığının ardından Göztepe deplasmanında forma giydi... 90 dakika sahada kalan alman futbolcu, vedat muriç'in yokluğunda ileri uçta görev yaptı... Maç eksiğine rağmen Kruse'nin İzmir ekibi karşısındaki performansı, teknik heyeti tatmin etti.

Max Kruse, son olarak 4 ekim'de Antalyaspor karşısında forma giymiş ve milli maç arasında sakatlanarak yaklaşık 1.5 ay forma giyememişti...

Öte yandan sakatlığı yeni atlatan Vedat Muriç, Göztepe mücadelesinde 64. dakikada oyuna girdi ve Garry Rodrigues'in golünde asist yaptı.

Takımın gol yollarında sıkıntı yaşadığını düşünen teknik heyet, Muriç ve Kruse'nin dönüşüyle bu sorunun çözülmesini bekliyor... Göztepe maçına göre daha hazır olmaları beklenen ikili, 14. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

Maçın iç sahada olması ve iki futbolcunun geri dönüşüyle sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında galibiyetin geleceğine inanıyor...

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03 Aralık 2019 , Salı
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