Kruse ve Muriç 11'e geri dönüyor
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Kruse ve Muriç'in Göztepe karşısında sergilediği futbol, teknik heyeti sevindirdi... İki futbolcunun geri dönüşüyle Gençlerbirliği maçından galibiyet bekleniyor.
Fenerbahçe hücumda Kruse-Muriç ikilisinin dönüşünü bekliyor...
Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse, uzun süren sakatlığının ardından Göztepe deplasmanında forma giydi... 90 dakika sahada kalan alman futbolcu, vedat muriç'in yokluğunda ileri uçta görev yaptı... Maç eksiğine rağmen Kruse'nin İzmir ekibi karşısındaki performansı, teknik heyeti tatmin etti.
Max Kruse, son olarak 4 ekim'de Antalyaspor karşısında forma giymiş ve milli maç arasında sakatlanarak yaklaşık 1.5 ay forma giyememişti...
Öte yandan sakatlığı yeni atlatan Vedat Muriç, Göztepe mücadelesinde 64. dakikada oyuna girdi ve Garry Rodrigues'in golünde asist yaptı.
Takımın gol yollarında sıkıntı yaşadığını düşünen teknik heyet, Muriç ve Kruse'nin dönüşüyle bu sorunun çözülmesini bekliyor... Göztepe maçına göre daha hazır olmaları beklenen ikili, 14. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.
Maçın iç sahada olması ve iki futbolcunun geri dönüşüyle sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında galibiyetin geleceğine inanıyor...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Fenerbahçe'den biri dünya yıldızı 2 transfer!
- Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı
- Fenerbahçe'de 2 isme teklif yağıyor! Tam 5 takım...
- Sergen Yalçın fena yakalandı! Fenerbahçe maçında tribünde...
- İşte Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının sineması
- Ali Koç'tan dikkat çeken sözler: Hiç iyi değilim!
- Fenerbahçe gözünü kararttı! Yıldız isim ocak ayında...
- Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.