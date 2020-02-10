Kritik maçta kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 21. haftasında zirve mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada golleri Demba Ba ve Yatabare attı.
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