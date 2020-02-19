Konyasporlu Jonsson umutlu konuştu
Hafta sonunda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da, hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Jens Jonsson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kendilerinin uzun zamandır beklentilerinin kendi evlerinde iyi sonuçlar ve galibiyet almak olduğunu kaydeden Konyasporlu futbolcu Jens Jonsson ise, "Taraftarımızın da en büyük beklentisi bu. Bu beklentiyi şu ana kadar gerçekleştiremedik. Bu yüzden taraftarların haklı bir huzursuzlukları var. Ama bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu durumu en kısa sürede düzelteceğimizi düşünüyorum. İyi bir hoca grubuna sahibiz. Göztepe maçından önce sadece 2 antrenman yapabildik. Tabii ki onun da vermiş olduğu bu taktikleri tam olarak uygulamak bu 2 günde pek kolay olmuyor. Ama vermiş oldukları taktikler, iyi taktikler. Bunu iyi bir şekilde benimsiyoruz. Zamanla bu taktikleri daha çok özümseyip başarılı olacağız. 2 sene önce de bundan daha kötü bir senaryo yaşamıştık. Bunun üstesinden gelmiştik. Bu sene daha şanslıyız çünkü hala rakiplerimizle oynayacağız. Tek yapmamız gereken asıl rakiplerimize karşı da iyi bir performans sergilemek. Önümüzde hala bir süreç var. Bu süreci başarılı bir şekilde değerlendirirsek bu tehlikeli alandan uzaklaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
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