Kolarov'un alternatifi Guerreiro
Kolarov'un transferi için Roma ile anlaşamayan Fenerbahçe, Dortmund'un Portekizli sol beki Raphael Guerreiro ile el sıkıştı...
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