Kolarov'dan Roma'ya rest
Fenerbahçe, Kolarov'u kadrosuna katmak isterken Roma kulübünün tutumu transfer sürecini olumsuz etkiliyor. Sarı lacivertli ekiple prensip anlaşmasına varan Sırp futbolcunun kulübüyle görüşme yaptığı ve rest çektiği öğrenildi.
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