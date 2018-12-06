Koeman: Takımdan memnun değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından takımın oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, maçta sakatlanan Michael Frey'in durumundan dolayı endişeli olduğunu aktararak, "Benim için onun durumu çok önemli. Onu kullanamayabiliriz. Endişeliyim. İyi olan şey, bugün aldığımız galibiyetti. Genç kalecimiz Berke'nin de gol yememesi önemliydi. Genel olarak performansımızdan mutlu değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karşılaşmada iyi futbol oynayamamalarının sebebini de anlatan Koeman, şunları kaydetti:

"Futbolcular oynamak istiyor ama bazen sahada oldukça aşırıya kaçıyorlar. Çok fazla koşuyorlar. Topu oynamak yerine çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz. Rakibimizin bu akşam 3 önemli fırsatı vardı. Gol yemediğimiz için şanslıydık. Orta sahada rakibimize üstünlük kurmakta zorlandık."

Gol yollarında etkisiz olmalarıyla ilgili Koeman, "Gol atamama sorunumuzu oyuncularımız değiştirmeli. Belki bir sonraki maçı ben oynarım ama bu bir işe yaramaz. Umarım Slimani'nin attığı gol, öz güvenini yukarı taşır. Yolumuza devam etmeliyiz. Pazar günü hem rakip hem de bizim için çok önemli bir maç var. Tabii maç kazanmak için de gol atmak zorundasınız." diyerek sözlerini tamamladı.