Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor'u tercih etti
TFF 2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un Başkanı Hüseyin Üzülmez, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üzülmez, genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ile 5-6 Süper Lig kulübünün ilgilendiğini, en ciddi adayların Antalyaspor ve Beşiktaş olduğunu söyledi. Üzülmez ayrıca oyuncu ve ailesinin Antalyaspor'u tercih ederek Akdeniz ekibiyle anlaştığını sözlerine ekledi.
Hüseyin Üzülmez'in açıklamalarının satır başları şöyle:
"SÜPER LİG'DEN 5-6 KULÜP BENİ ARADI"
"Gökdeniz Bayrakdar bizim genç bir futbolcumuz. 100 maçın üstünde maça çıktı. Göreve geldiğimizde sözleşmesini uzatmak, yenilemek istedik ama scout ekipleri ve menajerler fark edince daha üst liglere gitmek istedi. Ailesi, kendisi ve menajeri olgunluk gösterip Kocaeli'ye para kazandırıp gitmek istediler. Süper Lig'den 5-6 kulüp beni aradı. En ciddi olan Antalyaspor ve Beşiktaş'tı. Oyuncu Antalya ile anlaştı.
"TEKLİFLER AYNIYDI, OYUNCU ANTALYASPOR'U TERCİH ETTİ"
"Aşağı yukarı teklifler aynıydı, Antalyaspor ve Beşiktaş çok şeffaf davrandılar. Beşiktaş'ta belki oynayamayabilir diyerek Antalyaspor ile anlaştılar."
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