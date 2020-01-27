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Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James yıkıldı

NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde sisli hava nedeniyle yaşandığı ifade edilen kaza sonrası tüm dünya şoke oldu. Sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağarken, efsanenin yakın arkadaşı LeBron James de haberi aldığında uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, haberi takım uçağından indikten sonra aldı. Yıldız basketbolcu uzun süre kendine gelemedi.

SON TWEETİNİ LEBRON JAMES İÇİN ATTI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın son tweeti ise LeBron James hakkındaydı. 41 yaşındaki efsane, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu konumuna gelen James'i tebrik etmişti.

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27 Ocak 2020 , Pazartesi
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