Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini önceden bilen çizgi filmin şaşkınlığı yaşanıyor
NBA efsanesi Kobe Bryant'ın yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi, spor camiasını da şoke etti. Tüm dünyanın yasa boğulduğu ölüm sonrası ortaya çıkan bir video ise şaşkınlığı bir kat daha artırdı. Zira Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017'de sahnesinde Kobe Bryant'ın bir helikopter kazası sonucu öldüğü gösteriliyor.
NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın ölümü hem şoka hem de büyük bir üzüntüye neden oldu. Dünyanın hemen her yerinden insanlar, 41 yaşındaki eski basketbolcunun hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdırdılar.
Bu arada ortaya çıkan bir video görüntüsü ise herkesi şaşırttı. Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017'de yayınlanan bir sahnesinde Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu öldüğü gösterildi.
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