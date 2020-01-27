Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini önceden bilen çizgi filmin şaşkınlığı yaşanıyor

NBA'in efsane basketbolcularından Kobe Bryant'ın ölümü hem şoka hem de büyük bir üzüntüye neden oldu. Dünyanın hemen her yerinden insanlar, 41 yaşındaki eski basketbolcunun hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdırdılar.

Bu arada ortaya çıkan bir video görüntüsü ise herkesi şaşırttı. Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017'de yayınlanan bir sahnesinde Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucu öldüğü gösterildi.