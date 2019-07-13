Kjaer tamam sıra Sevilla'da
Simon Kjaer'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile pazarlıkları sürdürüyor.
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