Kırklarelispor Başkanı Volkan Can açıklamalarda bulundu

Volkan Can'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Trakya'da futbol bitmiş durumda, neden böyle oldu bilmiyoruz. 2009 yılında Türkiye'de en genç kulüp başkanı oldum 26 yaşında. 10 yıldır başkanlık ypaıyorum. Kulübü aldığımda biz amatör ligdeydik ben de futbolcusuydum. Biz dedik ki bu Trakya'da neden futbol hareketlenmiyor? Genç üretici arkadaşlarla beraber bir ekip kurduk. "

İLK SEZONUMUZDA 3. LİG'E ÇIKTIK

"İlk sezonumuzda 3. Lig'e çıktık. İkinci sezonumuzda da 2. Lig'e çıkarttık takımımızı. Şu anda Kırklarelispor'u 1 TL geliri olmadan yönetiyoruz. Trakya futbolu sevmiyor, sabit geliri olmayan bir kulübü yönetmek zor. Aslında seviyor ama destek olarak sevmiyor. Trakya'nın güçlü olması lazım. Trakya'dan bir tane takım var, başka da takım yok. Böyle bir şey olur mu? Kendimizi gösteremiyoruz."

TÜRKİYE KUPASI BİZİM GİBİ KULÜPLERE BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

"Türkiye Kupası ile birlikte şehir uyandı. Bizim gibi kulüplere Türkiye Kupası büyük bir avantaj sağlıyor. Kupada mayıs ayına kadar gitmek istiyoruz."

"Fenerbahçe Kulübü'ne saygı duyuyoruz. Aramızda siklet farkı var. Ama sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Trakya'nın gururu olduk. İyi bir futbol izlettirmek istiyoruz. En iyi şekilde misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz."