Kazandıran tek kulüp Galatasaray!
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın en karlı takımı olan Galatasaray, bugün borsada sabah itibariyle kazandıran tek kulüp olarak dikkat çekiyor. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başaran sarı kırmızılı kulübün hisseleri, 4 büyükler arasında yükselişe geçen tek hisse oldu.
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