Kartal Peres için geri sayımda | Video haber
Brezilyalı sağ bek Peres'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibi Roma ile yapılan pazarlıklarda sona yaklaştı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'tan sürpriz hamle! 23 yaşındaki...
- Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek
- Beşiktaş'ta ayrılık! Evini boşalttı gidiyor
- Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Douglas Türkiye'de kalıyor! İşte yeni takımı...
- Liverpool'dan Dorukhan Toköz için çılgın teklif
- Beşiktaş o ismi bitirdi!
- Süper Lig'de Mario Gomez bombası!
- Beşiktaş'tan defansa iki takviye!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.