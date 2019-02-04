Kartal ara vermedi
Süper Lig'de Antalyaspor'u 6-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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