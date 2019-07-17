Karius'a özel antrenman
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alman kaleci Karius'a pas kalitesinin artması için özel çalışmalar uygulatıyor.
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