Kaptan gemisini bırakmadı
Fenerbahçe'de kaburgasındaki kırığa rağmen fedakarlık yaparak Denizli deplasmanında sahaya çıkan Emre Belözoğlu,,, "kaybetmenin acısı yerine, kırığın acısını tercih ederim" dedi...
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