Kagawa: Buraya geldiğim için çok mutluyum
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kagawa, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'la birlikte yukarılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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