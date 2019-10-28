Kadıköy'de Rodrigues yıldızlaştı

Attığı şık golle takımını öne geçiren Rodrigues, Ozan Tufan'ın golünde de asist yaptı.

4 maçlık gol hasretine Konyaspor karşısında son veren 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe forması ile ilk kez bir maçta 2 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

Sarı lacivertli ekipte Konyaspor maçında öne çıkan diğer isim Luiz Gustavo oldu.

Girdiği ikili mücadelelerin çoğunda rakiplerine üstünlük sağlayan ve sahada basmadık yer bırakmayan Gustavo başarılı futbolunu bir de golle taçlandırdı.

Rakip hücumlarının 6'sını kesen Brezilyalı futbolcu, karşılaşmayı yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı.