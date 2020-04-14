Jürgen Klopp'tan futbolcularına ilginç ceza!
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada antrenmanlarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirirken, teknik direktör Jürgen Klopp uygulamaya geç giren sporculara para cezası verileceğini açıkladı. Alman teknik adam, kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya saatinde gelmek önemli çünkü bir para cezamız var" ifadesini kullandı.
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