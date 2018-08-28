Josef de Souza 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçı hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu 90+1'de attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim olmuştu. Josef de Souza, videoyu "Asla unutmayacağım" notuyla paylaştı.