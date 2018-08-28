Josef de Souza'dan G.Saray'a gönderme!
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    Josef de Souza'dan G.Saray'a gönderme!

    Josef de Souza 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçı hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu 90+1'de attığı golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim olmuştu. Josef de Souza, videoyu "Asla unutmayacağım" notuyla paylaştı.

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    28 Ağustos 2018, Salı
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