John Ogu Trabzonspor'a doğru
Trabzonspor, listesindeki isimlerden John Ogu'nun transferini bitirme konusunda büyük aşama kaydetti.
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