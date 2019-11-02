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İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı 11'i

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, 9. hafta maçında Göztepe'yle karşılaşacak. İşte bordo-mavili ekibin Göztepe maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtaran Trabzonspor 10'uncu haftada sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sturridge'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyuran bordo-mavililerde ilk 11'de netleşti. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman seyircisi önünde zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kalmayı istiyor. İşte Trabzonspor'un Göztepe 11'i...

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02 Kasım 2019 , Cumartesi
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