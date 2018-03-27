İşte G.Saray'ın Trabzonspor planı – Fotomaç TV
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    İşte G.Saray'ın Trabzonspor planı

    A Spor'un tecrübeli yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi'nde Galatasaray-Trabzonspor derbisi hakkında konuştu. Demir, sarı kırmızılı ekibin zorlu maçta izleyeceği yol konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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    27 Mart 2018, Salı
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