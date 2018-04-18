İşte Galatasaray - Akhisarspor maçında iptal edilen gol
İlk maçı 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, Selezynov'şa 4. dakikada öne geçti. Ukraynalı golcü 24. dakikada bir gol daha buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
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