İşte Galatasaray - Akhisarspor maçında iptal edilen gol – Fotomaç TV
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    İşte Galatasaray - Akhisarspor maçında iptal edilen gol

    İlk maçı 2-1 kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, Selezynov'şa 4. dakikada öne geçti. Ukraynalı golcü 24. dakikada bir gol daha buldu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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