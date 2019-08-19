İşte Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi!
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın Falcao transferine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Falcao perşembe günü İstanbul'da olacak" ifadelerini kullandı.
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