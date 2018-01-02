İşte Cenk Tosun'un açıklanacağı tarih
Everton'ın transferini bitirmek üzere olduğu Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun ne zaman imzayı atıyor? İşte siyah beyazlı taraftarların merakla beklediği sorunun cevabı...
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