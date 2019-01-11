İsmail Köybaşı'ndan jeneriklik gol
Fenerbahçe, AZ Alkmar'ı hazırlık maçında 3-2 mağlup etti. İsmail Köybaşı attığı golle maça damga vurdu. Tecrübeli sol bek, Sağ kanattan Dirar'ın ortasında muhteşem bir vole golü attı.
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