Islam Slimani taraftara saç baş yoldurdu!
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Islam Slimani taraftara saç baş yoldurdu!

Fenerbahçe'nin Az Alkmaar ile oynadığ hazırlık maçında Islam Slimani kaçırdığı golle sarı lacivertli taraftarların yine tepkisini çekti.

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11 Ocak 2019, Cuma
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