İrfan Buz: Fenerbahçe'de bekleneni sadece taraftar verdi
Teknik Direktör İrfan Buz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buz,"Fenerbahçe'de bekleneni sadece taraftar verdi" ifadelerini kullandı.
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