Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret
FIFA Futbol Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Infantino görüşmenin ardından yeşil sahada ter döktü.
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