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Ibrahimovic 'Matrix Challenge' akımı başlattı ve Khabib'e meydan okudu

LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı. Matrix filmine atıfta bulunurak oldukça zor bir hareket deneeyn İsveçli yıldız Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, Mina Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyada yapılan tuhaf akımlara yenisini ekledi.

İsveçli golcü Twitter'dan paylaştığı videoda, Matrix filmine atıfta bulunarak topla birlikte zorlu bir hareket denedi. Yıldız isim ayrıca Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, menajeri Mino Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.

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27 Eylül 2019 , Cuma
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