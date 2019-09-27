MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyada yapılan tuhaf akımlara yenisini ekledi.

İsveçli golcü Twitter'dan paylaştığı videoda, Matrix filmine atıfta bulunarak topla birlikte zorlu bir hareket denedi. Yıldız isim ayrıca Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, menajeri Mino Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.