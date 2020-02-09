Hüseyin Çimşir Sörloth'un kırmızı kartını yorumladı

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, başkentte Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sörloth'un gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. Çimşir, pozisyon içinde faulü Trabzonspor'un kullanması gerektiğini savunarak, "Faulü bizim atmamız gerekirken, hakemin vermediği bir faul, bize kırmızı kart olarak geri dönüyor. Oyunculara sakin olmaları gerektiğini sahada kalmaları için mücadele etmeleri gerektiğini, mücadele etmelerini söyledim. Önemli bir oyuncuyu kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili onların da bizim de Trabzonspor oyuncularının hepsinin sahada kalmak için daha çok mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Penaltı pozisyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çimşir, "Penaltı pozisyonu, penaltı. Direkt tabanı var oyuncunun, benim tarafımdan bakıldığı zaman net penaltı" şeklinde konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: TRABZONSPOR'U KUTLUYORUM

Sahadan mağlup ayrılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maça ama kaybettik. Trabzonspor'un bizi yenmesi bana göre çok normal bir sonuç. Bugün oyundan yine koptuk, futbolun dışına taşındı oyun. Konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Bütün kural ve kanunlarımızı susturmaya yönelik, içimiz çok dolu olmasına rağmen, üstünkörü değineceğim. VAR sistemi geldi, güzel oldu. Haksızlığı önler diye düşündük ama haksızlıklara uydurma bir şey olmuş gibi görünüyor. Bizim geçen haftalarda açık olan ele çarpan, topa verilmeyen penaltı bugün, aynı top havada; iki oyuncu ayağını kaldırıyor. Bizim oyuncu parmak ucuyla dürtmeye çalışırken, topa öbür oyuncu vurduktan sonra benim oyuncumun ayağının tabanına vuruyor. Benim oyuncum gidip tabanına basmıyor, sert bir hareketi yok. Çarpışma oldu. Yıllardır kenardan futbolu yönetiyoruz, saha içinde de oluyor. Rakip direkt olarak sana tabanla gelmiyorsa bu olmaz. Ne yapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim hiçbir şekilde oyuncumuz rakibe ayağını, kafasını uzatmasın. Bize yapılsa penaltı verilmiyor. Böyle mi futbol oynayacağız artık. Dokunmadan, temas etmeden. Sahada kalmaya çalışırken, sahada verilen bir kararla oyun kopuyor. Bir mücadele veriliyor bu kadar ucuz olmaz bazı şeyler. Gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama bunu da herkes için eşit yapmak lazım. Maalesef bu konuda sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Yazık. Daha sonra 3 oyuncumu da çıkardım. Hiç olmazsa kendi kendimizi üzmeyelim, diye çıkardım. Hayatımın en güzel 10 dakikasını saha kenarında geçirdim. Bundan sonra da böyle mi devam etmeliyim. İş ahlakım buna elvermez. Biz yine saha kenarında mücadeleye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi bir takım. Zaman zaman iyi şeyler yaptık fakat önümüzdeki haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.