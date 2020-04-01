Hüseyin Çimşir Fırtına'yı uçurdu
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Bordo mavililer 40 yaşındaki teknik adamla 2.60 puan ortalaması yakaladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor hasreti bitirmek istiyor! İşte Çimşir'in Gençlerbirliği 11'i
- Futbol otoriteleri Süper Lig'de ilk yarıyı değerlendirdi
- Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinden kareler!
- Onur Recep Kıvrak ortaya çıktı! İşte son hali
- Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!
- Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan oyuncularına mesaj!
- İşte Trabzon yerel basınında şampiyonluk yankıları!
- Dünya devi gözünü kararttı! Alexander Sörloth için rekor teklif
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.