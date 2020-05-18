Hüseyin Çimşir: Daha iyi bir noktada olacağız
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, çalışmalar kısa süre önce yeniden başlamıştı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada oyuncularının performanslarından memnun olduğunu söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.