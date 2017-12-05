Hıncal Uluç'tan çarpıcı Terim yorumu!
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, adı Galatasaray ile anılan teknik direktör Fatih Terim'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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