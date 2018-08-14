Hıncal Uluç: "Fikret Orman bırakmaya çalışıyor"
Sabah gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Serkan Korkmaz, Kemal Belgin ve Güven Taner ile birlikte haftanın gündemini değerlendiriyor.
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