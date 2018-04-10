Hıncal Uluç: Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ı taklit ediyor

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Demba Ba ile ilgili sözlerinin haftanın olayı olduğunu söyledi. Hıncal Uluç, "Fikret Orman'ın yaptığı şey ayıptır, yüz karasıdır, utançtır. Bunun cezası da en az 1 sene boykot olmalı. Fikret Orman aklına geleni aklına geldiği gibi söylüyor bundan büyük bir zevk alıyor. Aynı Aziz Yıldırım'ı taklit ediyor. "Bu laf yarın manşet olur, bu laf yarın yorumlar yaptırır" Sözlerinin Demba Ba'yı mahvetmesi umrunda değil." ifadelerini kullandı.