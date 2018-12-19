Hıncal Uluç: Fenerbahçe ile maçı kendi sahanda oynamayı kabul etmek intihar…
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe ile maçı kendi sahanda oynamayı kabul etmek intihar…" ifadelerini kullandı.
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