Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç an
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç bir an yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin 11. dakikasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin taça giden topu oyun alanında tuttuğuna hükmetti ve Hatayspor lehine serbest vuruş vererek oyunu başlattı.
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