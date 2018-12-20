Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç an
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Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç an

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Hatayspor - Gençlerbirliği maçında ilginç bir an yaşandı. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin 11. dakikasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin taça giden topu oyun alanında tuttuğuna hükmetti ve Hatayspor lehine serbest vuruş vererek oyunu başlattı.

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20 Aralık 2018, Perşembe
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