Hasan Ali Kaldırım Galatasaray'a gidecek mi? Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Lige Doğru programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Hasan Ali ile ilgili konuşan Demir, "Hasan Ali Kaldırım'la ilgili bugün çok güncel bilgi vardı. Galatasaray'la anlaştığı yönde. Sonra menajeriyle konuştum hiçbir takımla görüşmedik ve anlaşmadık dedi." ifadelerini kullandı. İşte tüm değerlendirmeler...
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