Harry Kane'den inanılmaz gol! Orta sahadan avladı
Tottenham, İngiliz yıldız Harry Kane'nin orta saha çizgisinden attığı akıl dolu golle Juventus'u 3-2 mağlup etti. 90+3'te gelen muhteşem gol kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Milli Takım'dan büyük başarı! Sıralama değişti
- Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri
- Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
- Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
- Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...
- Ozan Kabak'ın transferinde flaş gelişme! İşte yeni adresi
- Fransa basınına Türk damgası!
- Son dakika: İzlanda'daki skandalı yapanın kim olduğu ortaya çıktı! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kişi...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.