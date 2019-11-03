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Hamdi Elcuman: Çocuklar gerekli cevabı sahada verdi

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, 1-0 kazanılan Fenerbahçe galibiyeti sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman'ın açıklamaları:

Çıkışın başlangıcı diyorum. Çok daha ileriye gideceğiz. İyi bir kumaşımız var. Bizim takım çok daha ileri gidecek. Oyunculara ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Hakem hakkında konuşmayı sevmem, herkes izliyor zaten.

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey çok daha iyi olacak. Samet Aybaba'nın açıklamalarına saygı duyuyorum ama gerekli cevabı sahada verdi çocuklar.

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03 Kasım 2019 , Pazar
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