Hamdi Elcuman: Çocuklar gerekli cevabı sahada verdi
Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, 1-0 kazanılan Fenerbahçe galibiyeti sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman'ın açıklamaları:
Çıkışın başlangıcı diyorum. Çok daha ileriye gideceğiz. İyi bir kumaşımız var. Bizim takım çok daha ileri gidecek. Oyunculara ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Hakem hakkında konuşmayı sevmem, herkes izliyor zaten.
Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey çok daha iyi olacak. Samet Aybaba'nın açıklamalarına saygı duyuyorum ama gerekli cevabı sahada verdi çocuklar.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı 11'i
- Konyaspor - Gençlerbirliği maçından kareler!
- Beşiktaş için şok sözler! "Fenerbahçe paramparça eder"
- F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...
- Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı
- Sergen Yalçın çileden çıktı! Hakemin üzerine yürüdü
- Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!
- Trabzonspor'dan Sörloth bombası!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.