Haldun Domaç: Ersun Yanal formda değil

Domaç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Antalya maçını 4 tane 6 numarayla oynayamazsın. Ersun Yanal bu şekilde devam ederse bu tür yenilgilerle karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olur. Ersun Hoca'nın çok formda olduğunu düşünmüyorum açıkçası."