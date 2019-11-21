Haldun Domaç: Ersun Yanal formda değil
Cüneyt Şen'in moderatörlüğündeki Ana Haber'de Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç "Ersun Yanal'ın formda olmadığını düşünüyorum" dedi.
Domaç'ın açıklamaları şu şekilde:
"Antalya maçını 4 tane 6 numarayla oynayamazsın. Ersun Yanal bu şekilde devam ederse bu tür yenilgilerle karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olur. Ersun Hoca'nın çok formda olduğunu düşünmüyorum açıkçası."
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