Hakemler arasındaki diyaloglar yayımlandı
Antalya'da Finlandiya-Malta ve Azerbaycan-Makedonya arasında oynanan özel maçlarda online olarak kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sırasında hakemler arasında geçen diyaloglar yayımlandı.
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