Hakan Ünsal'dan tescil yorumu: Zararı daha büyük olurdu

ÖNE ÇIKAN KISIMLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Tescil edilmesinin doğacağı zararlar oynanmasının doğuracağı zararlardan daha fazla olurdu. Hem futbolcu hem de teknik direktör arkadaşlarımızla konuştuğumuzda süreçle ilgili geneli itibarıyla liglerin oynanmamasına dair bir görüş yok. Maçların tamamlanmasının en mantıklısı olacağına dair bir genel görüş hakim."